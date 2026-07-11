الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري

وكالة فارس الإيرانية: أنباء عن انفجارات في الجزء الشرقي من إقليم طهران

وكالة فارس الإيرانية: أنباء عن انفجارات في الجزء الشرقي من إقليم طهران

إيه بي سي نيوز عن مسؤول أميركي: إذا لم نحصل على الغبار النووي فلن يكون لدينا أي اتفاق مع إيران