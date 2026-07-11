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وكالة فارس الإيرانية: أنباء عن انفجارات في الجزء الشرقي من إقليم طهران

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2026-07-11 | 02:22
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وكالة فارس الإيرانية: أنباء عن انفجارات في الجزء الشرقي من إقليم طهران
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وكالة فارس الإيرانية: أنباء عن انفجارات في الجزء الشرقي من إقليم طهران

 
 
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