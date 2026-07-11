نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إذا لم تصدر إيران بيانًا تقر فيه بفتح الممرات في مضيق هرمز فإنّ العواقب ليست في صالحها

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