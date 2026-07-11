غارتان استهدفتا بلدة المنصوري في قضاء صور

وفد عسكري أميركي في لبنان للبحث في آليات انسحاب اسرائيل من منطقة "تجريبية"

وفد عسكري أميركي في لبنان للبحث في آليات انسحاب اسرائيل من منطقة "تجريبية"

نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إذا لم تصدر إيران بيانًا تقر فيه بفتح الممرات في مضيق هرمز فإنّ العواقب ليست في صالحها