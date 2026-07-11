الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع نظيره العماني بمسقط وجهات النظر بشأن آليات ضمان مرور السفن عبر مضيق هرمز

الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع نظيره العماني بمسقط وجهات النظر بشأن آليات ضمان مرور السفن عبر مضيق هرمز

"سي بي إس" عن مسؤول أميركي: سنواصل إجراء محادثات عن بُعد مع الوسطاء في سلطنة عمان وقطر