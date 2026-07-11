الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع نظيره العماني بمسقط وجهات النظر بشأن آليات ضمان مرور السفن عبر مضيق هرمز

وزارة الخارجية الإيرانية: وزيرا خارجية إيران وعمان تبادلا وجهات النظر حول "الآليات المناسبة" لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز وفقا للمادة 5 من مذكرة التفاهم

وزارة الخارجية الإيرانية: وزيرا خارجية إيران وعمان تبادلا وجهات النظر حول "الآليات المناسبة" لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز وفقا للمادة 5 من مذكرة التفاهم

مسؤول عسكري أميركي لـ"أ.ف.ب": سنتواصل قريباً مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها