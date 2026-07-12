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o
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وزارة الداخلية: تفعيل صفارات الإنذار في البحرين
آخر الأخبار
2026-07-12 | 02:44
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وزارة الداخلية: تفعيل صفارات الإنذار في البحرين
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