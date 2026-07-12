الديوان الأميري القطري: إعلان الحداد العام في أنحاء الدولة كافة على فقيد الوطن الكبير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 4 أيام اعتبارا من اليوم

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وزارة المواصلات في قطر تصدر إشعارا لملاك ومستخدمي الوسائط البحرية بما في ذلك قوارب النزهة وقوارب الصيد والدراجات المائية وسائر الوسائط البحرية المماثلة للتوقف موقتا عن الإبحار