وزارة المواصلات في قطر تصدر إشعارا لملاك ومستخدمي الوسائط البحرية بما في ذلك قوارب النزهة وقوارب الصيد والدراجات المائية وسائر الوسائط البحرية المماثلة للتوقف موقتا عن الإبحار

قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت وتصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم

قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت وتصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم

الديوان الأميري القطري: إعلان الحداد العام في أنحاء الدولة كافة على فقيد الوطن الكبير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 4 أيام اعتبارا من اليوم