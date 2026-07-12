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o
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o
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o
متن
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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: خالص التعازي لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي أسهم في نهضة بلاده ودعم العمل الخليجي
آخر الأخبار
2026-07-12 | 05:26
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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: خالص التعازي لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي أسهم في نهضة بلاده ودعم العمل الخليجي
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