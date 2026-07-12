الرئيس السوري: أتقدم بخالص التعازي إلى أمير دولة قطر وحكومتها وشعبها في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الخارجية الإيرانية: الترتيبات المستقبلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز يجب أن تتم بالتشاور بين إيران وسلطنة عمان

الخارجية الإيرانية: الترتيبات المستقبلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز يجب أن تتم بالتشاور بين إيران وسلطنة عمان

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: خالص التعازي لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي أسهم في نهضة بلاده ودعم العمل الخليجي