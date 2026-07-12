الخارجية الإيرانية: الترتيبات المستقبلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز يجب أن تتم بالتشاور بين إيران وسلطنة عمان

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قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة: استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر