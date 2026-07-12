الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز: المرور من المضيق ليس ممكنًا حاليًا بسبب التحركات الأميركية غير القانونية

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القيادة المركزية الأميركية: ادعاء الحرس الثوري أنه لا يسمح لأي سفينة بعبور هرمز دون رصد وتتبع إيراني غير صحيح فإيران لا تسيطر على هرمز وهو لا يزال ممرا دوليا ومستعدون للحفاظ على هذا الوضع