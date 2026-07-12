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o
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القيادة المركزية الأميركية: ادعاء الحرس الثوري أنه لا يسمح لأي سفينة بعبور هرمز دون رصد وتتبع إيراني غير صحيح فإيران لا تسيطر على هرمز وهو لا يزال ممرا دوليا ومستعدون للحفاظ على هذا الوضع
آخر الأخبار
2026-07-12 | 09:30
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القيادة المركزية الأميركية: ادعاء الحرس الثوري أنه لا يسمح لأي سفينة بعبور هرمز دون رصد وتتبع إيراني غير صحيح فإيران لا تسيطر على هرمز وهو لا يزال ممرا دوليا ومستعدون للحفاظ على هذا الوضع
*
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