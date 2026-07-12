وكالة فارس: انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية جنوبي إيران

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أكسيوس عن مسؤول أميركيّ: الجيش الأميركيّ شنّ قبل ساعة ضربات على أنظمة صواريخ ودفاعات جوية وزوارق صغيرة للحرس الثوريّ في موقعين في محيط مضيق هرمز