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أكسيوس عن مسؤول أميركيّ: الجيش الأميركيّ شنّ قبل ساعة ضربات على أنظمة صواريخ ودفاعات جوية وزوارق صغيرة للحرس الثوريّ في موقعين في محيط مضيق هرمز

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2026-07-12 | 12:34
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أكسيوس عن مسؤول أميركيّ: الجيش الأميركيّ شنّ قبل ساعة ضربات على أنظمة صواريخ ودفاعات جوية وزوارق صغيرة للحرس الثوريّ في موقعين في محيط مضيق هرمز
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أكسيوس عن مسؤول أميركيّ: الجيش الأميركيّ شنّ قبل ساعة ضربات على أنظمة صواريخ ودفاعات جوية وزوارق صغيرة للحرس الثوريّ في موقعين في محيط مضيق هرمز

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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