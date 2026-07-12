مصادر أمنية لرويترز: هجوم بمسيرات يستهدف معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في السليمانية بشرق العراق

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القيادة المركزية الأميركية: الادعاء بمقتل 3 عسكريين أميركيين في الكويت جراء ضربات شنتها إيران ادعاء كاذب ولا تقارير عن وفيات أو إصابات في صفوف العسكريين الأميركيين في المنطقة