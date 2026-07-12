الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصادر أمنية لرويترز: هجوم بمسيرات يستهدف معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في السليمانية بشرق العراق
آخر الأخبار
2026-07-12 | 14:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصادر أمنية لرويترز: هجوم بمسيرات يستهدف معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في السليمانية بشرق العراق
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أمنية
لرويترز:
بمسيرات
يستهدف
معسكرا
للمعارضة
الإيرانية
الكردية
السليمانية
العراق
التالي
القيادة المركزية الأميركية: الادعاء بمقتل 3 عسكريين أميركيين في الكويت جراء ضربات شنتها إيران ادعاء كاذب ولا تقارير عن وفيات أو إصابات في صفوف العسكريين الأميركيين في المنطقة
وكالة فارس: الحرس الثوري يقول إنه استهدف منظومات أميركية لإطلاق الصواريخ في الكويت في عملية بمسيرات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:49
الخارجية الإيرانية: ما يحدث الآن ليس مواجهة عسكرية بل استمرار لعمل عدواني غير مبرر بدأته أميركا وإسرائيل
آخر الأخبار
16:49
الخارجية الإيرانية: ما يحدث الآن ليس مواجهة عسكرية بل استمرار لعمل عدواني غير مبرر بدأته أميركا وإسرائيل
0
آخر الأخبار
16:46
القيادة المركزية الأميركية: الادعاء بمقتل 3 عسكريين أميركيين في الكويت جراء ضربات شنتها إيران ادعاء كاذب ولا تقارير عن وفيات أو إصابات في صفوف العسكريين الأميركيين في المنطقة
آخر الأخبار
16:46
القيادة المركزية الأميركية: الادعاء بمقتل 3 عسكريين أميركيين في الكويت جراء ضربات شنتها إيران ادعاء كاذب ولا تقارير عن وفيات أو إصابات في صفوف العسكريين الأميركيين في المنطقة
0
أخبار دولية
16:20
ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلا
أخبار دولية
16:20
ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلا
0
أخبار دولية
15:45
أسوشيتد برس: مقتل 27 على الأقل جراء حريق في حانة في بانكوك
أخبار دولية
15:45
أسوشيتد برس: مقتل 27 على الأقل جراء حريق في حانة في بانكوك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:49
الخارجية الإيرانية: ما يحدث الآن ليس مواجهة عسكرية بل استمرار لعمل عدواني غير مبرر بدأته أميركا وإسرائيل
آخر الأخبار
16:49
الخارجية الإيرانية: ما يحدث الآن ليس مواجهة عسكرية بل استمرار لعمل عدواني غير مبرر بدأته أميركا وإسرائيل
0
آخر الأخبار
16:46
القيادة المركزية الأميركية: الادعاء بمقتل 3 عسكريين أميركيين في الكويت جراء ضربات شنتها إيران ادعاء كاذب ولا تقارير عن وفيات أو إصابات في صفوف العسكريين الأميركيين في المنطقة
آخر الأخبار
16:46
القيادة المركزية الأميركية: الادعاء بمقتل 3 عسكريين أميركيين في الكويت جراء ضربات شنتها إيران ادعاء كاذب ولا تقارير عن وفيات أو إصابات في صفوف العسكريين الأميركيين في المنطقة
0
آخر الأخبار
14:24
وكالة فارس: الحرس الثوري يقول إنه استهدف منظومات أميركية لإطلاق الصواريخ في الكويت في عملية بمسيرات
آخر الأخبار
14:24
وكالة فارس: الحرس الثوري يقول إنه استهدف منظومات أميركية لإطلاق الصواريخ في الكويت في عملية بمسيرات
0
أخبار لبنان
13:55
فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة
أخبار لبنان
13:55
فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-11
عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"
فنّ
2026-07-11
عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"
0
خبر عاجل
2026-06-17
معلومات للـLBCI: في انتظار انجاز الخارجية الاميركية لاجندة اجتماعات واشنطن المزمع عقدها بين ٢٣ و٢٥ حزيران مصادر مواكبة تؤكد ان الوفد اللبناني سينطلق بشكل اساسي من مطلب تثبيت وقف اطلاق النار
خبر عاجل
2026-06-17
معلومات للـLBCI: في انتظار انجاز الخارجية الاميركية لاجندة اجتماعات واشنطن المزمع عقدها بين ٢٣ و٢٥ حزيران مصادر مواكبة تؤكد ان الوفد اللبناني سينطلق بشكل اساسي من مطلب تثبيت وقف اطلاق النار
0
آخر الأخبار
2026-06-13
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث باتصال مع وزير خارجية الكويت جهود الوساطة بين واشنطن وطهران
آخر الأخبار
2026-06-13
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث باتصال مع وزير خارجية الكويت جهود الوساطة بين واشنطن وطهران
0
خبر عاجل
2026-06-17
ترامب: الرئيس اللبناني سيزور أميركا خلال أسبوعين
خبر عاجل
2026-06-17
ترامب: الرئيس اللبناني سيزور أميركا خلال أسبوعين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:55
فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة
أخبار لبنان
13:55
فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بين يد الله والـVAR… هكذا تعبّد طريق الارجنتين في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بين يد الله والـVAR… هكذا تعبّد طريق الارجنتين في كأس العالم
0
رياضة
13:50
هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس
رياضة
13:50
هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من جامعة البلمند إلى سوق العمل دفعة 2026 تبدأ رحلتها المهنية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من جامعة البلمند إلى سوق العمل دفعة 2026 تبدأ رحلتها المهنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قصة العيشية من التهجير الى الاجتياح فالاسناد... وتيريز تروي احدى فصولها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قصة العيشية من التهجير الى الاجتياح فالاسناد... وتيريز تروي احدى فصولها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
رحيل الأمير حمد باني قطر الحديثة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
رحيل الأمير حمد باني قطر الحديثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هرمز يشتعل… والخليج على حافة الانفجار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هرمز يشتعل… والخليج على حافة الانفجار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:37
أطلق النار من مسدّس حربيّ نحو قريبه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
05:37
أطلق النار من مسدّس حربيّ نحو قريبه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
2
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
3
اقتصاد
04:42
قرار لوزير المالية حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل
اقتصاد
04:42
قرار لوزير المالية حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل
4
خبر عاجل
02:18
وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام
خبر عاجل
02:18
وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام
5
أخبار دولية
04:04
ترامب ينعى ليندسي غراهام ويصفه بأنه "أحد أعظم الأشخاص"
أخبار دولية
04:04
ترامب ينعى ليندسي غراهام ويصفه بأنه "أحد أعظم الأشخاص"
6
أخبار دولية
23:51
وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا
أخبار دولية
23:51
وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا
7
خبر عاجل
01:06
الديوان الأميري في قطر: وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما
خبر عاجل
01:06
الديوان الأميري في قطر: وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما
8
أخبار لبنان
06:10
الراعي: لبنان مدعوّ إلى أن يختار طريق الدولة لا منطق الدويلات وطريق الحوار لا لغة السلاح
أخبار لبنان
06:10
الراعي: لبنان مدعوّ إلى أن يختار طريق الدولة لا منطق الدويلات وطريق الحوار لا لغة السلاح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More