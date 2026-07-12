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القيادة المركزية الأميركية: الادعاء بمقتل 3 عسكريين أميركيين في الكويت جراء ضربات شنتها إيران ادعاء كاذب ولا تقارير عن وفيات أو إصابات في صفوف العسكريين الأميركيين في المنطقة
آخر الأخبار
2026-07-12 | 16:46
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القيادة المركزية الأميركية: الادعاء بمقتل 3 عسكريين أميركيين في الكويت جراء ضربات شنتها إيران ادعاء كاذب ولا تقارير عن وفيات أو إصابات في صفوف العسكريين الأميركيين في المنطقة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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