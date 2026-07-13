صليبا للـLBCI: الحكومات السابقة لم تتعامل بجدية مع القرارات الدولية في شأن حزب الله وقصة “ما خلونا” هي استقواء الحزب على الدولة وعرقلته لها

النائبة نجاة صليبا للـLBCI: الدولة اللبنانية نجحت بالقول إنها لا تريد أن تتحدث إيران باسمها أو أن تفاوض نيابةً عن لبنان وهذا انجاز كبير لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة

النائبة نجاة صليبا للـLBCI: الدولة اللبنانية نجحت بالقول إنها لا تريد أن تتحدث إيران باسمها أو أن تفاوض نيابةً عن لبنان وهذا انجاز كبير لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نحاول التوصل إلى آلية مشتركة مع عمان في شأن مضيق هرمز لكن الضغوط الأميركية على السلطنة تعوق هذه الجهود