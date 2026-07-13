النائبة نجاة صليبا للـLBCI: الدولة اللبنانية نجحت بالقول إنها لا تريد أن تتحدث إيران باسمها أو أن تفاوض نيابةً عن لبنان وهذا انجاز كبير لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة

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النائبة نجاة صليبا للـLBCI: من حقّنا أن يكون لنا جيش لبناني واحد نحتمي به ويمتلك قرار الحرب والسلم وهذا الجيش "تمّ تحييده" على مدى 30 سنة وقالوا إنه "غير قادر" وهو ليس ضعيفا بل كان مُسيّسًا و"مُطَيَّفًا"