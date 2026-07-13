وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يحتجزون طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر مع قائدها ومساعده في مطار صنعاء

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الرئيس عون: آمل أن تسفر المفاوضات في روما عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم اخلاؤها