الرئيس عون: آمل أن تسفر المفاوضات في روما عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم اخلاؤها

التالي

الرئيس عون: الجيش اللبناني يقوم بمهامه في الأراضي اللبنانية كافة على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العسكريون ويجب دعمه وتوفير التجهيزات اللازمة له