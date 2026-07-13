الرئيس عون: سأطلب من الرئيس الاميركي ممارسة الضغوط اللازمة على اسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في "صيغة الاطار" والمطالب اللبنانية والاستفادة حالياً من رغبة الادارة الاميركية في تحقيق السلام في المنطقة وتعزيز وضع لبنان في هذا المجال.

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