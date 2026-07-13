شبكة سكاي نيوز: بريطانيا صنّفت الحرس الثوريّ الإيرانيّ منظمة إرهابية

الرئيس عون: سأطلب من الرئيس الاميركي ممارسة الضغوط اللازمة على اسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في "صيغة الاطار" والمطالب اللبنانية والاستفادة حالياً من رغبة الادارة الاميركية في تحقيق السلام في المنطقة وتعزيز وضع لبنان في هذا المجال.

الرئيس عون: سأطلب من الرئيس الاميركي ممارسة الضغوط اللازمة على اسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في "صيغة الاطار" والمطالب اللبنانية والاستفادة حالياً من رغبة الادارة الاميركية في تحقيق السلام في المنطقة وتعزيز وضع لبنان في هذا المجال.

الرئيس عون: انطلاقاً من مسؤولياتي كرئيس لجمهورية كل لبنان اؤكد انني لن افرّط بالجنوب او بحقوق لبنان لذلك هناك تشديد على انسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانية وتوقيعها على عدم وجود اي اطماع لها في لبنان