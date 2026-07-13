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القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران: إذا اتسعت رقعة الحرب فسوف تصل إلى كل دول المنطقة والمسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها

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2026-07-13 | 09:16
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القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران: إذا اتسعت رقعة الحرب فسوف تصل إلى كل دول المنطقة والمسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها
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القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران: إذا اتسعت رقعة الحرب فسوف تصل إلى كل دول المنطقة والمسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها

 
 
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