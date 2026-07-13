ترامب: الولايات المتحدة "في طور السيطرة" على مضيق هرمز وستتقاضى مقابل حمايته

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة "في طور السيطرة" على مضيق هرمز، وذلك في وقت تهدد التوترات المتصاعدة حول الممر الاستراتيجي بتقويض الجهود المبذولة لوضح حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "نحن في طور السيطرة على المضيق. ليس لديهم شيء. ليس لديهم شيء"، منتقدا في الوقت ذاته تكتيكات المفاوضين الإيرانيين الذين يسعون إلى إدخال تغييرات على ما تم الاتفاق عليه خلال ساعات من المحادثات "أمس".في السياق، أوضح ترامب أنّه سيتم "الدفع" إلى الولايات المتحدة لحمايتها مضيق هرمز، مشيرا الى أنهم سيصبحون "حماة المضيق".ولفت الى أنّ الولايات المتحدة كانت تحميه من دون مقابل، ولكنّها الآن ستتلقى بدلا لذلك من الدول الغنية.وقال: "سيتم دفع المال لنا مقابل حمايته. الكثير من المال، ولكن نريد فقط تعويضنا عن كلّ ما فعلناه، وعن تعريض شعبنا للخطر".