الخارجية القطرية: قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت وتعتبرها خرقا للقانون الدولي

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الخارجية القطرية: دولة قطر تشدد على ضرورة تجنيب المنطقة الهجمات الإيرانية غير المبررة والدفع نحو الدبلوماسية وتؤكد على ضرورة خفض التصعيد بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار