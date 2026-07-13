القيادة العسكرية العليا المشتركة: إيران لن تسمح لأميركا بالتدخل في إدارة مضيق هرمز

أكدت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران (مقر خاتم الأنبياء) أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز.



وقال، في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، أن أي محاولة من الجيش الأميركي لتنظيم عبور المضيق خارج المسارات التي حددتها طهران ودون تنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ستواجه مقاومة ضارية.