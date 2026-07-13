التلفزيون الإيراني نقلا عن الجيش: استهداف منشآت وعتاد عسكري أميركي في الكويت بطائرات مسيرة واستهداف سفينة أميركية "معادية" بصواريخ كروز

ترامب: أعتقد أن النظام الإيراني ليس سويا تماما وقد أطحنا بالنظام الأول ثم أطحنا بالثاني وبعدها قضينا على نحو 25% من هذا النظام وهم مختلفون في تفكيرهم

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