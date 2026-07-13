ترامب: أميركا ستدمر موقع "بيكاكس ماونتن" في إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع برنامج (هيو هيويت شو)، أن الولايات المتحدة ستدمر موقع "بيكاكس ماونتن" في إيران، في إشارة إلى ما يقال إنها منشأة نووية تحت الأرض قرب نطنز.