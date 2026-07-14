رئيس مجلس الوزراء نواف سلام استقبل المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: وضع آلية تنفيذية للإطار أمر أساسي نظرا لوضوحه لناحية إنشاء اتفاق أمني طويل الأمد ولناحية احترام سيادة البلدين ما يدحض كل ما سبق من كلام عن مناطق عازلة أو اقتصادية

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