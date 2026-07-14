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رئيس مجلس الوزراء نواف سلام استقبل في السراي رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز والبحث تناول عمل الهيئة

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2026-07-14 | 07:23
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رئيس مجلس الوزراء نواف سلام استقبل في السراي رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز والبحث تناول عمل الهيئة
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رئيس مجلس الوزراء نواف سلام استقبل في السراي رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز والبحث تناول عمل الهيئة

 
 
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