الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون ابتداءً من 15 /7 /2026 ولغاية 20 /7 /2026 ما بين الساعة 10.00 والساعة 16.00 من كل يوم

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