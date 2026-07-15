بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع: نحث قوات الدعم السريع والجيش السوداني على وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات بحسن نية

وكالة ميزان: إيران تعدم رجلا أدين بتهمة إضرام النار في مكاتب حكومية محلية خلال احتجاجات أوائل عام 2026

وكالة ميزان: إيران تعدم رجلا أدين بتهمة إضرام النار في مكاتب حكومية محلية خلال احتجاجات أوائل عام 2026

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون ابتداءً من 15 /7 /2026 ولغاية 20 /7 /2026 ما بين الساعة 10.00 والساعة 16.00 من كل يوم