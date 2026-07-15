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الرئيس عون: اهدافنا واضحة ولن نتساهل في ما خص حقوق لبنان وحق الاختلاف مشروع وليس الخلاف والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية

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2026-07-15 | 04:12
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الرئيس عون: اهدافنا واضحة ولن نتساهل في ما خص حقوق لبنان وحق الاختلاف مشروع وليس الخلاف والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية
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الرئيس عون: اهدافنا واضحة ولن نتساهل في ما خص حقوق لبنان وحق الاختلاف مشروع وليس الخلاف والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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