الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: اهدافنا واضحة ولن نتساهل في ما خص حقوق لبنان وحق الاختلاف مشروع وليس الخلاف والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية
آخر الأخبار
2026-07-15 | 04:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون: اهدافنا واضحة ولن نتساهل في ما خص حقوق لبنان وحق الاختلاف مشروع وليس الخلاف والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اهدافنا
واضحة
نتساهل
لبنان
الاختلاف
مشروع
الخلاف
والحوار
اللبنانيين
المصلحة
الوطنية
لتغليب
المصالح
الشخصية
التالي
الرئيس عون: الحقد لا يبني دولة او مؤسسات بل يدمر،وعلى اللبنانيين ان يختاروا ما ينقذ وطنهم ويحميه من اطماع الآخرين والطريق ليست معبدة وفيها صعوبات لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم
الرئيس عون: صيغة الاطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها وواشنطن باتت تصغي الينا وملف لبنان على طاولة الرئيس الاميركي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:35
غازي العريضي للـLBCI: المطلوب خطوات عملية من قبل اسرائيل للانسحاب وتمكين الجيش اللبناني من خلال تأمين القدرات المطلوبة له
أخبار لبنان
04:35
غازي العريضي للـLBCI: المطلوب خطوات عملية من قبل اسرائيل للانسحاب وتمكين الجيش اللبناني من خلال تأمين القدرات المطلوبة له
0
أخبار لبنان
04:30
الرئيس عون أمام وفد "اللقاء الأرثوذكسي": صيغة الإطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها
أخبار لبنان
04:30
الرئيس عون أمام وفد "اللقاء الأرثوذكسي": صيغة الإطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها
0
آخر الأخبار
04:27
وكالة أنباء رسمية: سقوط مسيرة في ميناء الفاو بالعراق دون وقوع أضرار
آخر الأخبار
04:27
وكالة أنباء رسمية: سقوط مسيرة في ميناء الفاو بالعراق دون وقوع أضرار
0
أخبار لبنان
04:26
حبيب: للموافقة على اقتراح قانون استيفاء رسم على التسديد المُبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان
أخبار لبنان
04:26
حبيب: للموافقة على اقتراح قانون استيفاء رسم على التسديد المُبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:27
وكالة أنباء رسمية: سقوط مسيرة في ميناء الفاو بالعراق دون وقوع أضرار
آخر الأخبار
04:27
وكالة أنباء رسمية: سقوط مسيرة في ميناء الفاو بالعراق دون وقوع أضرار
0
آخر الأخبار
04:12
الرئيس عون: الحقد لا يبني دولة او مؤسسات بل يدمر،وعلى اللبنانيين ان يختاروا ما ينقذ وطنهم ويحميه من اطماع الآخرين والطريق ليست معبدة وفيها صعوبات لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم
آخر الأخبار
04:12
الرئيس عون: الحقد لا يبني دولة او مؤسسات بل يدمر،وعلى اللبنانيين ان يختاروا ما ينقذ وطنهم ويحميه من اطماع الآخرين والطريق ليست معبدة وفيها صعوبات لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم
0
آخر الأخبار
04:12
الرئيس عون: صيغة الاطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها وواشنطن باتت تصغي الينا وملف لبنان على طاولة الرئيس الاميركي
آخر الأخبار
04:12
الرئيس عون: صيغة الاطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها وواشنطن باتت تصغي الينا وملف لبنان على طاولة الرئيس الاميركي
0
آخر الأخبار
04:09
بدء الجلسة التشريعية لمجلس النواب
آخر الأخبار
04:09
بدء الجلسة التشريعية لمجلس النواب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-05-08
أجهزة الطوارئ: 20 مفقودا بعد ثوران بركان في شرق إندونيسيا
أخبار دولية
2026-05-08
أجهزة الطوارئ: 20 مفقودا بعد ثوران بركان في شرق إندونيسيا
0
منوعات
2026-07-11
بشعار "احموا اللعب، احموا الطفولة"... العالم يحتفي باليوم الدولي للّعب لتعزيز مهارات الأطفال
منوعات
2026-07-11
بشعار "احموا اللعب، احموا الطفولة"... العالم يحتفي باليوم الدولي للّعب لتعزيز مهارات الأطفال
0
فنّ
2026-06-15
رانيا عيسى تثير الجدل بتشجيع البرازيل أمام المغرب... وتردّ على المنتقدين
فنّ
2026-06-15
رانيا عيسى تثير الجدل بتشجيع البرازيل أمام المغرب... وتردّ على المنتقدين
0
آخر الأخبار
2026-02-08
النائب أشرف ريفي للـLBCI: المسؤولية تقع علينا جميعًا من دون إستثناء
آخر الأخبار
2026-02-08
النائب أشرف ريفي للـLBCI: المسؤولية تقع علينا جميعًا من دون إستثناء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:25
بعبدا تتجهز ليوم جديد من المفاوضات في روما... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
03:25
بعبدا تتجهز ليوم جديد من المفاوضات في روما... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
03:20
الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تُستكمل في روما اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
03:20
الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تُستكمل في روما اليوم...
0
أخبار دولية
00:34
ترامب: الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي
أخبار دولية
00:34
ترامب: الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل ستسقط إسبانيا المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل ستسقط إسبانيا المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
المشهد من beirut sports festival
تقارير نشرة الاخبار
13:39
المشهد من beirut sports festival
0
أخبار لبنان
13:34
"همسات الكثبان": عرضُ أزياء للمصمم اللبنانيّ طوني ورد في باريس
أخبار لبنان
13:34
"همسات الكثبان": عرضُ أزياء للمصمم اللبنانيّ طوني ورد في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في قصر الصنوبر في بيروت إحتفال بمناسبة العيد الوطنيّ الفرنسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في قصر الصنوبر في بيروت إحتفال بمناسبة العيد الوطنيّ الفرنسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"دولتي"... خطوة جديدة نحو الحكومة الرقمية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"دولتي"... خطوة جديدة نحو الحكومة الرقمية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:05
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
أمن وقضاء
06:05
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
2
أخبار دولية
08:11
إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان
أخبار دولية
08:11
إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان
3
فنّ
04:39
آدم يحتضن آدم الصغير... لقاء يخطف قلوب الجمهور
فنّ
04:39
آدم يحتضن آدم الصغير... لقاء يخطف قلوب الجمهور
4
اسرار
23:47
أسرار الصحف 15-7-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 15-7-2026
5
خبر عاجل
12:27
ترامب: اتصلت بي دول مختلفة وقالت إنها ترغب في الاستثمار في أميركا بدلا من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ودول خليجية ستستثمر في أميركا وأعتقد أن هذا أفضل
خبر عاجل
12:27
ترامب: اتصلت بي دول مختلفة وقالت إنها ترغب في الاستثمار في أميركا بدلا من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ودول خليجية ستستثمر في أميركا وأعتقد أن هذا أفضل
6
خبر عاجل
12:30
ترامب: أعتقد أنه سيتم إضافة إيران وحزب الله إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا
خبر عاجل
12:30
ترامب: أعتقد أنه سيتم إضافة إيران وحزب الله إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا
7
خبر عاجل
06:55
معلومات للـLBCI: تأخر بدء المفاوضات بسبب تأخر الوفد الاسرائيلي لأكثر من ساعة كما الوفد الأميركي فيما ركّز البحث في المطلب الاول على كيفية التأكد من وضع الآليات التنفيذية لاطار العمل الموقّع الشهر الماضي
خبر عاجل
06:55
معلومات للـLBCI: تأخر بدء المفاوضات بسبب تأخر الوفد الاسرائيلي لأكثر من ساعة كما الوفد الأميركي فيما ركّز البحث في المطلب الاول على كيفية التأكد من وضع الآليات التنفيذية لاطار العمل الموقّع الشهر الماضي
8
أخبار لبنان
07:12
مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط
أخبار لبنان
07:12
مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More