الرئيس عون: الحقد لا يبني دولة او مؤسسات بل يدمر،وعلى اللبنانيين ان يختاروا ما ينقذ وطنهم ويحميه من اطماع الآخرين والطريق ليست معبدة وفيها صعوبات لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم

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