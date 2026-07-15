خلاف واشكال بين عدد من نواب حركة أمل ونواب التغيير والكتائب وميشال معوض حول إشكالية التصويت على اقتراح قانون استفادة المتعاقدين من نظام التقاعد وقد علا الصراخ في القاعة العامة

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