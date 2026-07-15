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خلاف واشكال بين عدد من نواب حركة أمل ونواب التغيير والكتائب وميشال معوض حول إشكالية التصويت على اقتراح قانون استفادة المتعاقدين من نظام التقاعد وقد علا الصراخ في القاعة العامة

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2026-07-15 | 05:00
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خلاف واشكال بين عدد من نواب حركة أمل ونواب التغيير والكتائب وميشال معوض حول إشكالية التصويت على اقتراح قانون استفادة المتعاقدين من نظام التقاعد وقد علا الصراخ في القاعة العامة
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خلاف واشكال بين عدد من نواب حركة أمل ونواب التغيير والكتائب وميشال معوض حول إشكالية التصويت على اقتراح قانون استفادة المتعاقدين من نظام التقاعد وقد علا الصراخ في القاعة العامة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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