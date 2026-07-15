الخلاف داخل مجلس النواب سببه رفض بري التصويت على اقتراح القانون بالمناداة وعدم استجابته لهذا المطلب

وكالة الأنباء الرسمية عن الشركة العامة لموانئ العراق: العمليات في ميناء الفاو لم تتأثر بعد سقوط طائرة مسيرة

وكالة الأنباء الرسمية عن الشركة العامة لموانئ العراق: العمليات في ميناء الفاو لم تتأثر بعد سقوط طائرة مسيرة

خلاف واشكال بين عدد من نواب حركة أمل ونواب التغيير والكتائب وميشال معوض حول إشكالية التصويت على اقتراح قانون استفادة المتعاقدين من نظام التقاعد وقد علا الصراخ في القاعة العامة