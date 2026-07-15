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رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اطّلع من رئيس الوزراء الفرنسي السابق François Fillon على نشاط جمعية "العمل من اجل السلام مع مسيحيي الشرق" التي يرأسها في مساعدة اللبنانيين عموما وأبناء القرى الجنوبية الحدودية خصوصا

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اطّلع من رئيس الوزراء الفرنسي السابق François Fillon على نشاط جمعية "العمل من اجل السلام مع مسيحيي الشرق" التي يرأسها في مساعدة اللبنانيين عموما وأبناء القرى الجنوبية الحدودية خصوصا ونوه بالدعم الذي يقدمه الرئيس ايمانويل ماكرون للبنان في مختلف المجالات

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