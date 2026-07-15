القيادة المركزية الأميركية: الضربات أضعفت قدرة إيران بشكل أكبر على مهاجمة حركة الملاحة في مضيق هرمز

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اطّلع من رئيس الوزراء الفرنسي السابق François Fillon على نشاط جمعية "العمل من اجل السلام مع مسيحيي الشرق" التي يرأسها في مساعدة اللبنانيين عموما وأبناء القرى الجنوبية الحدودية خصوصا

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