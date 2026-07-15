الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخزانة الأميركية: العقوبات تشمل كيانات في روسيا وإيران

آخر الأخبار
2026-07-15 | 11:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخزانة الأميركية: العقوبات تشمل كيانات في روسيا وإيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الخزانة الأميركية: العقوبات تشمل كيانات في روسيا وإيران

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأميركية:

العقوبات

كيانات

روسيا

وإيران

LBCI التالي
تدابير سير لمناسبة في محلة الواجهة البحرية أنطلياس- النقاش
وزارة الخزانة: أميركا تصدر قرارات بشأن مكافحة انتشار الأسلحة والإرهاب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:21

ترامب معلقًا على إيران: سيهزمون قريبًا جدًا

LBCI
آخر الأخبار
16:05

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب ترأس اجتماعا الثلاثاء لمناقشة إمكان السيطرة على جزيرة خارك

LBCI
آخر الأخبار
16:05

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب يميل نحو توسيع العمليات في إيران بعد أيام من تلقي إيجازات من كبار مساعديه

LBCI
آخر الأخبار
16:00

وكالة تسنيم: دوي انفجارين في مدينة كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:21

ترامب معلقًا على إيران: سيهزمون قريبًا جدًا

LBCI
آخر الأخبار
16:05

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب ترأس اجتماعا الثلاثاء لمناقشة إمكان السيطرة على جزيرة خارك

LBCI
آخر الأخبار
16:05

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب يميل نحو توسيع العمليات في إيران بعد أيام من تلقي إيجازات من كبار مساعديه

LBCI
آخر الأخبار
16:00

وكالة تسنيم: دوي انفجارين في مدينة كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:42

الجيش اللبنانيّ يسيّر دوريات ويقيم حواجز ونقاط مراقبة في بلدات: فرون والغندورية وقلاوية وبرج قلاوية وكفردونين بنت جبيل قاقعية الجسر النبطية صريفا صور

LBCI
آخر الأخبار
16:05

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب يميل نحو توسيع العمليات في إيران بعد أيام من تلقي إيجازات من كبار مساعديه

LBCI
آخر الأخبار
16:05

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب ترأس اجتماعا الثلاثاء لمناقشة إمكان السيطرة على جزيرة خارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-22

عنصر من حزب الله لجأ مصابا الى رميش فانتهى به الامر بتسليم نفسه الى الجيش الاسرائيلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية

LBCI
أخبار لبنان
14:05

الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

واجهة بيروت البحرية: اللبنانيون في ترقّب لمواجهة الارجنتين وانكلترا

LBCI
عالم الطبخ
13:31

لفائف العجين باللحم والجبنة... وصفة غنية بالنكهات مع الشيف حنا طويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بين لبنان وسوريا الاقتصاد أهم من السياسية… وزيارة الوفد الاقتصاديّ اللبنانيّ تطلق عجلة الاستثمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

جيل Z الجيل الأقل استهلاكًا للكحول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
05:21

مبابي يفقد أعصابه بعد الخروج... وشتيمة على الهواء تكشف حجم الإحباط

LBCI
أمن وقضاء
13:47

الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 15-7-2026

LBCI
أخبار لبنان
08:08

المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر

LBCI
أخبار لبنان
12:24

مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام

LBCI
خبر عاجل
11:53

ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني

LBCI
صحف اليوم
00:05

طرح أميركي لحلّ وسط في ملف "المناطق التجريبية" (الشرق الأوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More