تدابير سير لمناسبة في محلة الواجهة البحرية أنطلياس- النقاش

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة أنّه في تواريخ 16، 18، 20، 22، 24، 25، 26 و28/7/2026، ستقيم جمعية “أعياد بيروت” مهرجان “أعياد بيروت 2026” في محلة الواجهة البحرية – أنطلياس/النقاش.

لذلك، سيُحوّل السير اعتبارًا من الساعة 18:30 في التواريخ المذكورة أعلاه ولحين انتهاء المهرجان، عند النقاط التالية:

بعد الغولدن بيتش باتجاه المارينا.

عند المارينا من الجهة الشمالية.

من الجهة الجنوبية للغولدن بيتش.

فوق جسر النقاش باتجاه مكان إقامة المهرجان.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة السّير ومنعاً للازدحام".