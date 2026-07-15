وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب ترأس اجتماعا الثلاثاء لمناقشة إمكان السيطرة على جزيرة خارك

ترامب معلقًا على إيران: سيهزمون قريبًا جدًا

ترامب معلقًا على إيران: سيهزمون قريبًا جدًا

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب يميل نحو توسيع العمليات في إيران بعد أيام من تلقي إيجازات من كبار مساعديه