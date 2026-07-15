الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب معلقًا على إيران: سيهزمون قريبًا جدًا
آخر الأخبار
2026-07-15 | 16:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب معلقًا على إيران: سيهزمون قريبًا جدًا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
معلقًا
إيران:
سيهزمون
قريبًا
التالي
ترامب: إيران سمحت لمواطنة أميركية كانت قد احتجزت ظلما في كانون الأول 2024 في ظل رئاسة جو بايدن بمغادرة البلاد
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب ترأس اجتماعا الثلاثاء لمناقشة إمكان السيطرة على جزيرة خارك
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:25
وكالة فارس: الانفجارات في خرم آباد غربي إيران كانت ناجمة عن إطلاق صواريخ على مواقع للعدو
آخر الأخبار
00:25
وكالة فارس: الانفجارات في خرم آباد غربي إيران كانت ناجمة عن إطلاق صواريخ على مواقع للعدو
0
أخبار دولية
00:16
ترامب يحث قطاع الدفاع على زيادة إنتاج الأسلحة
أخبار دولية
00:16
ترامب يحث قطاع الدفاع على زيادة إنتاج الأسلحة
0
أخبار دولية
00:14
الجيش الأميركي: إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران
أخبار دولية
00:14
الجيش الأميركي: إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران
0
آخر الأخبار
00:07
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:07
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:25
وكالة فارس: الانفجارات في خرم آباد غربي إيران كانت ناجمة عن إطلاق صواريخ على مواقع للعدو
آخر الأخبار
00:25
وكالة فارس: الانفجارات في خرم آباد غربي إيران كانت ناجمة عن إطلاق صواريخ على مواقع للعدو
0
آخر الأخبار
00:07
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:07
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
00:01
القيادة المركزية الأميركية: هدف الضربات زيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز
آخر الأخبار
00:01
القيادة المركزية الأميركية: هدف الضربات زيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز
0
آخر الأخبار
00:01
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي وقدرات صواريخ ومسيرات ومنشآت مراقبة ساحلية
آخر الأخبار
00:01
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي وقدرات صواريخ ومسيرات ومنشآت مراقبة ساحلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-06-26
من قلب لبنان المنهك: الكونسرفتوار يفتح سماء رحبة في عيد الموسيقى حيث لا يجرؤ سوى النّغم على العبور (صور)
فنّ
2026-06-26
من قلب لبنان المنهك: الكونسرفتوار يفتح سماء رحبة في عيد الموسيقى حيث لا يجرؤ سوى النّغم على العبور (صور)
0
رياضة
13:52
عشية مواجهة إنكلترا... اشتباكات بين جماهير الأرجنتين في شوارع أتلانتا
رياضة
13:52
عشية مواجهة إنكلترا... اشتباكات بين جماهير الأرجنتين في شوارع أتلانتا
0
خبر عاجل
2026-06-15
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا عدداً من صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواتنا في جنوب لبنان
خبر عاجل
2026-06-15
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا عدداً من صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواتنا في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
2026-06-13
هاشم: المطلوب التخلي عن الانانية والعصبية ومواجهة العدو بكل الاساليب المتاحة
أخبار لبنان
2026-06-13
هاشم: المطلوب التخلي عن الانانية والعصبية ومواجهة العدو بكل الاساليب المتاحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية
تقارير نشرة الاخبار
14:27
مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية
0
أخبار لبنان
14:05
الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ
أخبار لبنان
14:05
الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واجهة بيروت البحرية: اللبنانيون في ترقّب لمواجهة الارجنتين وانكلترا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واجهة بيروت البحرية: اللبنانيون في ترقّب لمواجهة الارجنتين وانكلترا
0
عالم الطبخ
13:31
لفائف العجين باللحم والجبنة... وصفة غنية بالنكهات مع الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
13:31
لفائف العجين باللحم والجبنة... وصفة غنية بالنكهات مع الشيف حنا طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين لبنان وسوريا الاقتصاد أهم من السياسية… وزيارة الوفد الاقتصاديّ اللبنانيّ تطلق عجلة الاستثمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين لبنان وسوريا الاقتصاد أهم من السياسية… وزيارة الوفد الاقتصاديّ اللبنانيّ تطلق عجلة الاستثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
جيل Z الجيل الأقل استهلاكًا للكحول
تقارير نشرة الاخبار
13:16
جيل Z الجيل الأقل استهلاكًا للكحول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:47
الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر
أمن وقضاء
13:47
الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر
2
رياضة
05:21
مبابي يفقد أعصابه بعد الخروج... وشتيمة على الهواء تكشف حجم الإحباط
رياضة
05:21
مبابي يفقد أعصابه بعد الخروج... وشتيمة على الهواء تكشف حجم الإحباط
3
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة
4
أخبار لبنان
08:08
المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر
أخبار لبنان
08:08
المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر
5
أخبار لبنان
12:24
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
أخبار لبنان
12:24
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
6
خبر عاجل
11:53
ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني
خبر عاجل
11:53
ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني
7
خبر عاجل
13:39
معلومات الـLBCI: الجيش اللبنانيّ سيعطى كل الغطاء القانونيّ من قبل الدولة وفقًا للقوانين اللبنانية المرعية للقيام بكل عمليات التفتيش التي تقتضيها خطته
خبر عاجل
13:39
معلومات الـLBCI: الجيش اللبنانيّ سيعطى كل الغطاء القانونيّ من قبل الدولة وفقًا للقوانين اللبنانية المرعية للقيام بكل عمليات التفتيش التي تقتضيها خطته
8
خبر عاجل
13:40
معلومات للـLBCI: نواة لجان العمل المشتركة بين لبنان واسرائيل التي ستتولى حلّ الملفات العالقة بين البلدين ستتبلور في بداية شهر آب
خبر عاجل
13:40
معلومات للـLBCI: نواة لجان العمل المشتركة بين لبنان واسرائيل التي ستتولى حلّ الملفات العالقة بين البلدين ستتبلور في بداية شهر آب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More