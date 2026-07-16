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o
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وزير الخارجية اللبنانيّ: لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة
آخر الأخبار
2026-07-16 | 02:52
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وزير الخارجية اللبنانيّ: لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة
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