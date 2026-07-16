وزير الخارجية اللبنانيّ: قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سياديّ لبنانيّ وسبقه الاتفاق الإطاريّ ومهد الطريق له

إعلام رسميّ نقلًا عن متحدث باسم الجيش الإيرانيّ: إذا استمرت الهجمات الأميركية فإن الحرب ستمتد إلى ساحات جديدة

إعلام رسميّ نقلًا عن متحدث باسم الجيش الإيرانيّ: إذا استمرت الهجمات الأميركية فإن الحرب ستمتد إلى ساحات جديدة

وزير الخارجية اللبنانيّ: لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة