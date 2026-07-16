اقرار مشروع القانون الرامي الى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كركي: شطب شركتين و61 أجيراً وهميًّا والادّعاء عليهم أمام النيابة العامّة الماليّة

كركي: شطب شركتين و61 أجيراً وهميًّا والادّعاء عليهم أمام النيابة العامّة الماليّة

سجال في مجلس النواب بعد مطالبة النائبة بولا يعقوبيان وزير الدفاع بالاعتذار عن بيانه الذي تضمن كلمات نابية بحقها