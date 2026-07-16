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كركي: شطب شركتين و61 أجيراً وهميًّا والادّعاء عليهم أمام النيابة العامّة الماليّة

أخبار لبنان
2026-07-16 | 05:10
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كركي: شطب شركتين و61 أجيراً وهميًّا والادّعاء عليهم أمام النيابة العامّة الماليّة
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كركي: شطب شركتين و61 أجيراً وهميًّا والادّعاء عليهم أمام النيابة العامّة الماليّة

أظهرت أعمال الرقابة التي أنجزتها المديريّة المعنيّة، في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ أنّ شركتي SMA Group SARL – Single Partener وTurn on your cell phone، هما شركتين وهميّتين، لا تمارسان أيّ نشاط فعلي، وبالتالي الأجراء المسجّلين على اسميهما، وعددهم 61 أجيراً، هم أجراء وهميّون أيضاً.  

وعلى الأثر، تمّ شطب الشركتين والأجراء الوهميين من سجلات الصندوق، واتُّخذت الإجراءات اللازمة لاسترداد التقديمات المدفوعة لهم دون وجه حقّ.

كما أعطى د. كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق "لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، وتقديم ادّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضد الشركتين والمسؤولين عنهما، م.ح، وص.س، كذلك الأجراء الوهمين، بالجرائم والأفعال المرتكبة، وقد سُجّلت الشكويين بتاريخ 14/7/2026 تحت الرقمين 1415 و 1416". 

وشدّد على أنّ "إدارة الصندوق لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب أو الاستفادة دون وجه حقّ من تقديمات الضمان أو استنزاف موارده، وأنّ كل مخالفة مثبتة ستُحال إلى المراجع القضائية المختصة، حمايةً للمال العام وتعزيزاً للثقة والشفافيّة بين الصندوق والمضمونين وأصحاب العمل".

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