الرئيس بري رفع الجلسة العامة بعد تلاوة المحضر على ان تستأنف عند الساعة ٦ مساء

رويترز عن مصادر: إيران تطلب من الحوثيين باليمن إغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الطاقة في إيران

رويترز عن مصادر: إيران تطلب من الحوثيين باليمن إغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الطاقة في إيران

المدير العام لشركة سومو: واقعة الطائرة المسيرة في ميناء البصرة لم تكن هجوما مباشرا على الميناء النفطي أو أي سفينة