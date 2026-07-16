رويترز عن مصادر: إيران تطلب من الحوثيين باليمن إغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الطاقة في إيران

رويترز: الذهب يمدد خسائره في المعاملات الفورية وينخفض 2% إلى 3981.27 دولارا للأونصة

رويترز: الذهب يمدد خسائره في المعاملات الفورية وينخفض 2% إلى 3981.27 دولارا للأونصة

الرئيس بري رفع الجلسة العامة بعد تلاوة المحضر على ان تستأنف عند الساعة ٦ مساء